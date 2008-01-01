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Дальний Восток: летние дожди



ИА "Метеоновости" / 10:06 Понедельник, 8 июля



На востоке Азии климат типично муссонный. Он наблюдается в Приморском крае, в северо-восточном Китае, в северной Японии и на Сахалине.



Летом в этих районах господствует циклоническая деятельность с достаточно обильными осадками. К примеру, в Хабаровске средняя температура в июле +22 градуса, среднегодовое количество осадков 684 мм, из которых на зимнее полугодие (октябрь-март) приходится всего 74 мм.



В прошедшие выходные дни сильными были дожди на севере Хабаровского края, около 20 мм. В начале текущей недели из-за отсутствия активных циклонов осадки ожидаются небольшими. А погода жаркая, днем до 30 градусов и немногим выше. А вот в Приморском крае в понедельник, 8 июля, прогнозируются ливни с грозами. Во Владивостоке без осадков. Утром туман, температура днем до 24 градусов. С дождями в крае и во вторник, 9 июля. Без осадков обещает быть лишь день в среду. Вдали от побережья тоже жарко, до 30 градусов. На Сахалине погода пока спокойная. Дождь небольшой, при свежем северном ветре около 20 градусов, на побережьях свежо. / meteonovosti.ru /



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