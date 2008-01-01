Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Понедельник
8 июля 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Дальний Восток: летние дожди

ИА "Метеоновости" / 10:06 Понедельник, 8 июля

  На востоке Азии климат типично муссонный. Он наблюдается в Приморском крае, в северо-восточном Китае, в северной Японии и на Сахалине.

Летом в этих районах господствует циклоническая деятельность с достаточно обильными осадками. К примеру, в Хабаровске средняя температура в июле +22 градуса, среднегодовое количество осадков 684 мм, из которых на зимнее полугодие (октябрь-март) приходится всего 74 мм.

В прошедшие выходные дни сильными были дожди на севере Хабаровского края, около 20 мм. В начале текущей недели из-за отсутствия активных циклонов осадки ожидаются небольшими. А погода жаркая, днем до 30 градусов и немногим выше. А вот в Приморском крае в понедельник, 8 июля, прогнозируются ливни с грозами. Во Владивостоке без осадков. Утром туман, температура днем до 24 градусов. С дождями в крае и во вторник, 9 июля. Без осадков обещает быть лишь день в среду. Вдали от побережья тоже жарко, до 30 градусов. На Сахалине погода пока спокойная. Дождь небольшой, при свежем северном ветре около 20 градусов, на побережьях свежо. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+17
Вт.
9 июл.
+22
Ср.
10 июл.
+21
Чт.
11 июл.
+19
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+48
Эль-Кувейт		 -7
Оруро

некомфортное место: Бейкер-Лейк
комфортное место: Палм-Спрингс

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100