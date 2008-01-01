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В Бурятии осадков станет меньше



ИА "Метеоновости" / 11:15 Понедельник, 8 июля



Очень сильными дождями (до 45 мм) проявили себя активные атмосферные фронты в Бурятии. В отдельных районах дожди сопровождались грозами. Погоду в регионе определяла барическая ложбина. Температура воздуха была высокой, на 2-4 градуса выше привычных значений.



9 июля атмосферное давление начнет расти, скажется влияние антициклона с Монголии, но некоторые коррективы в погоду внесут атмосферные фронты: в ночные часы осадков не ожидается, а днем местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. В отдельных районах ветер будет усиливаться до 8-13 м/с, температура воздуха ночью 13..18 градусов, местами 3..8. Днем сохранится жаркая погода, термометры покажут 28..33 градуса, местами 13..18 тепла. / meteonovosti.ru /



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