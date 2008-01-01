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Новости погоды
Ливни обрушились на Нижегородскую область
ИА "Метеоновости" / 12:08 Понедельник, 8 июля
Циклонический вихрь хозяйничает в средней полосе и на северо-западе ЕТР. Погода здесь далека от идеальной: пасмурно и дождливо. А в зоне атмосферных фронтов дожди сильнее и нередко с грозами. 7 и в ночь на 8 июля ливневые дожди прошли в Нижегородской области. За неполные сутки количество выпавших осадков достигло 58 мм.
9 июля в Нижегородской области существенного улучшения погодных условий не ожидается. Циклонический вихрь и его атмосферные фронты сохранят влияние в регионе. Временами будут приниматься дожди, местами сильные, возможны грозы, отдельные порывы ветра до 16 м/с. Температура воздуха в ночные часы 8..13 градусов, на юге до 15 градусов, днем 18..23, по северу местами до 16. / meteonovosti.ru /
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