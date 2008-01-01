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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:37 Понедельник, 8 июля

  В 12 часов в Москве облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь. Температура воздуха в административных округах: Центральном 19,6..21,5 градуса; Северном 16,3..20,4 градуса, Северо-восточном 14,8..18,9 градуса, Восточном 19,4..20,2 градуса, Юго-восточном 20,1..21,2 градуса, Южном 18,8..20,8 градуса, Юго-западном 18,4..20,2 градуса, Западном 17,5..20,2градуса, Северо-западном 17,0..18,2 градуса.

В Зеленограде без осадков, температура воздуха 16,7..16,8 градуса, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 17,5..20,8 градуса, местами порывы ветра до 11м/с. / meteonovosti.ru /
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