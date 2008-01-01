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В Москве и области погода сохранится прохладной



ИА "Метеоновости" / 12:52 Понедельник, 8 июля



Лето в разгаре, но тепло не торопится возвращаться в столичный регион. Всю неделю в Москве погода с кратковременными дождями, и на 2-3 градуса холоднее многолетних значений.



Виновником такой, совсем не июльской погоды будет высотный циклон, который будет поддерживать в регионе пониженный фон атмосферного давления. Днем облачность будет развиваться до значительных высот, что создает возможность грозовой деятельности.



9, 10 и 11 июля при переменной облачности будут приниматься кратковременные дожди, возможны грозы. Температура воздуха ночью в Москве 11..13, по области 9..14 градусов, днем в столице 19..21, в области 17..22 градуса. Такая температура воздуха больше подходит середине августа.



12 июля регион окажется в тыловой части циклона. И станет еще прохладнее. Ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди, в ночные часы термометры покажут 9..14 градусов, а днем не выше 14..19.



13 июля характер погоды существенно не изменится. Местами кратковременные дожди. Температура немного повысится. Днем в столице и области 15..20 тепла.



Первая половина июля окажется ниже нормы, но у этого месяца еще есть время наверстать тепло! / meteonovosti.ru /



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