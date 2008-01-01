Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Понедельник
8 июля 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

В Москве и области погода сохранится прохладной

ИА "Метеоновости" / 12:52 Понедельник, 8 июля

  Лето в разгаре, но тепло не торопится возвращаться в столичный регион. Всю неделю в Москве погода с кратковременными дождями, и на 2-3 градуса холоднее многолетних значений.

Виновником такой, совсем не июльской погоды будет высотный циклон, который будет поддерживать в регионе пониженный фон атмосферного давления. Днем облачность будет развиваться до значительных высот, что создает возможность грозовой деятельности.

9, 10 и 11 июля при переменной облачности будут приниматься кратковременные дожди, возможны грозы. Температура воздуха ночью в Москве 11..13, по области 9..14 градусов, днем в столице 19..21, в области 17..22 градуса. Такая температура воздуха больше подходит середине августа.

12 июля регион окажется в тыловой части циклона. И станет еще прохладнее. Ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди, в ночные часы термометры покажут 9..14 градусов, а днем не выше 14..19.

13 июля характер погоды существенно не изменится. Местами кратковременные дожди. Температура немного повысится. Днем в столице и области 15..20 тепла.

Первая половина июля окажется ниже нормы, но у этого месяца еще есть время наверстать тепло! / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+17
Вт.
9 июл.
+22
Ср.
10 июл.
+21
Чт.
11 июл.
+19
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+48
Эль-Кувейт		 -7
Оруро

некомфортное место: Бейкер-Лейк
комфортное место: Палм-Спрингс

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100