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Новости погоды

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Центральный округ во власти циклона

ИА "Метеоновости" / 13:20 Понедельник, 8 июля

  В средней полосе ЕТР сохраняется пониженный фон атмосферного давления - погодные условия здесь определяются циклоническим вихрем с Северной Атлантики. Температура воздуха ниже привычных значений на 2-4 градуса, ненастно и ветрено. А в зоне действия атмосферных фронтов дожди сильнее, не обходится без гроз и порывистого ветра. В ночь с 7 на 8 июля грозовые дожди обрушились на Костромскую область, где выпало до 39 мм осадков. Южнее, в Воронежской области, также не обошлось без сильных осадков, но количество их было меньше, до 17 мм.

9 июля как в Центральном районе, так и в Черноземье ожидается облачная с прояснениями погода - циклонический вихрь и его атмосферные фронты сохранят влияние в регионе. Пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах с грозами, в Черноземье ветер в порывах будет усиливаться до 12-17 м/с. Днем преобладающая температура воздуха 17..22 градуса. / meteonovosti.ru /
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