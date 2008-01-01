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Новости погоды
По югу Сибири разгуливают атмосферные фронты
ИА "Метеоновости" / 13:32 Понедельник, 8 июля
На юге Сибири атмосферное давление повышенное. Здесь погоду определяет область повышенного атмосферного давления. Но существенные коррективы в погоду вносят атмосферные фронты. Именно с ними в большинстве случаев бывают связаны сильные осадки и порывистый ветер. На этот раз на пути следования атмосферного фронта оказалась Томская область. Здесь 7 июля прошли сильные грозовые дожди, количество выпавших осадков в отдельных районах достигало 20 мм. Ветер в порывах усиливался до 21 мм.
9 июля в юго-восточных областях Западной Сибири по-прежнему ненастно и ветрено, регион окажется в барической ложбине, в зоне действия атмосферных фронтов. Пройдут дожди различной интенсивности, по северу Томской области местами сильные, возможен град. Местами грозы, при грозах порывы ветра до 15-20 м/с. Но тепло: днем 27..32 градуса, по северу 19..24. / meteonovosti.ru /
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