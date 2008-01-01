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Новости погоды

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На европейском севере дожди и грозы

ИА "Метеоновости" / 13:44 Понедельник, 8 июля

  Североатлантический циклон принес на европейский север не только прохладный воздух, но также сильные дожди и порывистый ветер. 7 июля центр циклона находился над Балтийским морем. А над Баренцевым морем атмосферное давление повышенное. Из-за разницы давления между циклоном и антициклоном возникает ветер. И чем больше эта разница, тем ветер сильнее. В Мурманской области ветер в порывах усиливался до 21 м/с. В Карелии порывы ветра достигали 22 м/с, прошел сильный дождь, выпало до 20 мм небесной влаги. В Архангельской области сильный дождь (до 21 мм) сопровождался грозой.

9 июля в Мурманской и в Архангельской областях и в Карелии атмосферное давление начнет расти, облаков и осадков станет меньше, лишь в Карелии и в Архангельской области в отдельных районах не исключены сильные грозовые дожди. / meteonovosti.ru /
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