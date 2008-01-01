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Новости погоды
На севере Западной Сибири погода меняется
ИА "Метеоновости" / 14:00 Понедельник, 8 июля
По северу Сибири 7 июля прошел циклонический вихрь. Центр его перемещался от Архангельской области к Эвенкии. Циклон и его атмосферные фронты проявили себя сильными осадками. В Ямало-Ненецком округе во время сильных дождей выпало до 39 мм осадков, а в Ханты-Мансийском округе осадков было немного меньше, 36 мм. Но в любом случае, такое количество осадков вполне сопоставимо с месячной нормой.
9 июля Ямал и Ханты-Мансийский округ окажутся в барическом гребне, но в восточных районах сохранится влияние атмосферных фронтов. В Ханты-Мансийском округе пройдут дожди различной интенсивности, по востоку местами сильные, возможны грозы. На Ямале при переменной облачности возможны лишь небольшие дожди. / meteonovosti.ru /
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