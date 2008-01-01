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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 15:28 Понедельник, 8 июля



В 15 часов в Москве переменная облачность без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 21,9..23,0 градуса; Северном 20,4..23,4 градуса, Северо-восточном 20,5..22,7 градуса, Восточном 21,8..22,4 градуса, Юго-восточном 21,1..23,2 градуса, Южном 21,5..23,0 градуса, Юго-западном 21,3..21,4 градуса, Западном 20,3..21,6 градуса, Северо-западном 20,7..23,2 градуса.



В Зеленограде без осадков, температура воздуха 20,3 градуса, на территории Новой Москвы местами небольшой дождь, температура воздуха 20,7..21,8 градуса, местами порывы ветра до 11м/с. / meteonovosti.ru /



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