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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 05:30 Вторник, 9 июля



Предстоящим днем столичный регион будет находиться под влиянием циклона. При переменной облачности пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Максимальная температура воздуха в Москве 19..21, по области 17..22 градуса. Ветер западный 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 736 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 40%.



В Москве и области температура остается ниже климатической нормы, пройдут кратковременные дожди, фон атмосферного давления пониженный. Несмотря на то, что такие погодные условия не являются причиной болезни, тем не менее они зачастую провоцируют обострения и ухудшение самочувствия у людей, ослабленных болезнью, снижая адаптационные резервы организма. Наиболее подвержены таким симптомам люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, заболеваниями опорно-двигательного аппарата и психо-эмоциональными нарушениями.



Следует больше времени уделять своему здоровью, контролировать артериальное давление, не перегружать организм чрезмерными физическими нагрузками и принимать лекарства, рекомендованные доктором. Повышенная влажность воздуха и прохлада могут стать причиной обострения воспалительных и посттравматических болезней опорно-двигательного аппарата, органов дыхания, что также потребует применения медикаментозной терапии.



Геомагнитный фон 9 июля прогнозируется спокойный. / meteonovosti.ru /



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