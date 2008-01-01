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В Иркутской области снова дожди



ИА "Метеоновости" / 12:01 Вторник, 9 июля



Повышенный фон атмосферного давления установился в Иркутской области. Эта территория оказалась во власти обширного антициклона, пришедшего с юга. Антициклон принес в Иркутскую область теплый воздух. Атмосферные фронты внесли коррективы в погоду: по югу территории 8 и в ночь на 9 июля прошли сильные грозовые дожди. Количество выпавших осадков достигло 29 мм.



10 июля антициклон переместится далее на восток, а влияние на погоду в Иркутской области будет оказывать небольшой волновой циклон, с которым 8 и 9 июля были связаны сильные дожди на юго-востоке Западной Сибири. При переменной облачности местами пройдут небольшие и умеренные дожди, ночь в западных, центральных и южных районах местами ливневые дожди и грозы, при грозах ветер в порывах усилится до 12-17 м/с. Температура воздуха днем 27..32 градуса, местами 20..25. / meteonovosti.ru /



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