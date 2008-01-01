Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Вторник
9 июля 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

На северо-западе ЕТР хозяйничает циклон

ИА "Метеоновости" / 12:21 Вторник, 9 июля

  Циклон, центр которого в минувший день, 8 июля, находился над Балтийским морем, проявил себя на северо-западе ЕТР. Атмосферные фронты этого циклона протянулись вдоль арктического побережья. Еще одна фронтальная зона пролегала чуть западнее. С этими фронтами и были связаны сильные дожди. Больше всего осадков выпало в Ленинградской области, до 44 мм. Чуть меньше, 28-29 мм досталось Карелии и Вологодской области. До 24 мм небесной влаги выпало в Новгородской области. А в Архангельской области количество выпавших осадков составило 17 мм.

10 июля атмосферное давление на северо-западе ЕТР начнет расти. Циклон переместится на северо-восток. Местами пройдут кратковременные дожди, лишь в Карелии осадков не ожидается. Преобладающая температура воздуха 15..20 градусов, местами по северу 10..15. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
+22
Ср.
10 июл.
+20
Чт.
11 июл.
+20
Пт.
12 июл.
+17
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+46
Ираншехр		 -3
Оруро

некомфортное место: Сан-Антон
комфортное место: Колумбус

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100