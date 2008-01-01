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На северо-западе ЕТР хозяйничает циклон



ИА "Метеоновости" / 12:21 Вторник, 9 июля



Циклон, центр которого в минувший день, 8 июля, находился над Балтийским морем, проявил себя на северо-западе ЕТР. Атмосферные фронты этого циклона протянулись вдоль арктического побережья. Еще одна фронтальная зона пролегала чуть западнее. С этими фронтами и были связаны сильные дожди. Больше всего осадков выпало в Ленинградской области, до 44 мм. Чуть меньше, 28-29 мм досталось Карелии и Вологодской области. До 24 мм небесной влаги выпало в Новгородской области. А в Архангельской области количество выпавших осадков составило 17 мм.



10 июля атмосферное давление на северо-западе ЕТР начнет расти. Циклон переместится на северо-восток. Местами пройдут кратковременные дожди, лишь в Карелии осадков не ожидается. Преобладающая температура воздуха 15..20 градусов, местами по северу 10..15. / meteonovosti.ru /



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