Новости погоды
О погоде в округах Москвы
ИА "Метеоновости" / 12:48 Вторник, 9 июля
В 12 часов в Москве переменная облачность без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 19,7..21,0 градуса; Северном 19,0..20,3 градуса, Северо-восточном 19,3..20,9 градуса, Восточном 19,1..20,3 градуса, Юго-восточном 20,0..20,6 градуса, Южном 19,2..21,8 градуса, Юго-западном 19,3..20,6 градуса, Западном 18,3..20,3 градуса, Северо-западном 19,4..20,5 градуса.
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В Зеленограде без осадков, температура воздуха 18,5..19,1 градуса, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 18,5..21,3 градуса. / meteonovosti.ru /