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В южных районах России пора жары и локальных ливней



ИА "Метеоновости" / 12:59 Вторник, 9 июля



погода: очень жаркая с локальными ливнями, хотя отдельные районы продолжают страдать от дефицита осадков.



В понедельник, 8 июля, сильные дожди прошли в Ростовской области, в Краснодарском крае и в Крыму. Количество выпавших осадков местами превышало 20 мм. А в Ставропольском крае стояла сухая и очень жаркая погода. Днем в Ставрополе воздух раскалился до 33,5 градуса. Это значение стало рекордным для этих суток. Предыдущий максимум температуры воздуха ( 32,6 градуса), остался в 1975 году.



10 июля синоптические процессы на атмосферных фронтах будут развиваться более активно, что приведет к ухудшению погоды: грозовые дожди в отдельных районах прогнозируются сильные, возможен град. В Краснодарском крае сохраняется действие штормового предупреждения: местами сильные дожди, ливни, грозы, град и шквалистый ветер до 20-25 м/с. Жаркая погода сохранится по востоку края, 33..36 градусов.



Чрезвычайная пожарная опасность сохраняется в южных районах Ростовской, на юго-западе Волгоградской области, в Калмыкии, а также на северо-востоке Краснодарского края.



В Крыму 10 июня погода тоже станет менее комфортной, с дождями и сильным ветром. / meteonovosti.ru /



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