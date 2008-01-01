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Новости погоды

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В Хабаровском крае дождливо и ветрено

ИА "Метеоновости" / 13:23 Вторник, 9 июля

  Повышенный фон атмосферного давления сохраняется в Хабаровском крае, но атмосферные фронты, пересекающие регион, не оставляют антициклону шансов: который день здесь дожди и порывистый ветер. В минувший день, 8 июля, в Хабаровском крае прошли сильные дожди, количество выпавших осадков составило 22 мм, гремели грозы, порывы ветра достигали 21 м/с.

10 июля влияние антициклона в Хабаровском крае сохранится, но коррективы в погоду снова внесут атмосферные фронты. В южных районах местами небольшие и умеренные дожди, днем жаркая погода, 26..31 градус. В центральных районах дождливо, на западе ожидаются ливни и грозы, температура воздуха днем 27..32 градуса, при облачности 14..19. В северных районах местами дожди различной интенсивности, днем термометры покажут 23..28 градусов, при облачности 15..20, на побережье 10..15 градусов. / meteonovosti.ru /
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