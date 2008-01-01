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Новости погоды

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Средняя полоса ЕТР в зоне действия атмосферных фронтов

ИА "Метеоновости" / 13:53 Вторник, 9 июля

  Обширный циклонический вихрь и его атмосферные фронты стали причиной сильных дождей в Центральной России. Активный циклон перемещался с Балтийского моря на юго-восток. Сильные дожди и грозы прошли 8 и в ночь на 9 июля в Московской и Тверской областях (более 20 мм), гремели грозы. Не обошлось без сильных дождей в Ивановской, Липецкой, Тамбовской и Рязанской областях. До 35 мм небесной влаги выпало в Воронежской области. 32 мм осадков выпало в самом Воронеже. Таким образом, был перекрыт рекорд дня по осадкам. Ранее в городе не выпадало более 28,7 мм осадков за сутки. Рекорд был установлен в 1932 году.

10 июля в большинстве областей Центрального района, а также в Черноземье сохранится ненастная и ветреная погода. Температура воздуха немного ниже привычных значений. / meteonovosti.ru /
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