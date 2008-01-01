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Ливни на севере Сибири



ИА "Метеоновости" / 14:02 Вторник, 9 июля



Небольшой, закрутившийся на волне циклон, круживший над Ханты-Мансийским округом, обеспечивал дождями прилегающие территории. 8 и ночью 9 июля сильные дожди прошли в Ямало-Ненецком округе, выпало до 17 мм небесной влаги. На Ханты-Мансийский округ пришелся основной удар стихии, здесь выпало до 44 мм осадков, чуть больше половины месячной нормы. Досталось и Свердловской области, где количество выпавших осадков составило 15 мм.



10 июля ожидается улучшение погодных условий. Циклонический вихрь покинет пределы Ямало-Ненецкого округа. Атмосферное давление начнет расти, из Казахстана переместится погожий антициклон, облаков и осадков станет меньше, температура воздуха повысится. / meteonovosti.ru /



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