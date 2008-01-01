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Новости погоды
Сильная жара ожидается в Бурятии
ИА "Метеоновости" / 14:08 Вторник, 9 июля
Антициклон над Забайкальем усиливается, но и атмосферные фронты напоминают о себе. В Бурятии 10 июля вновь будет жарко, и даже кратковременные грозовые дожди и ветер не спасут от жары. Днем воздух здесь раскалится до 29..34 градусов, местами до 35..38. По Прибайкалью и на юго-западе температура воздуха не такая высокая, 22..27 градусов. Сильная жара задержится еще как минимум на пару дней. / meteonovosti.ru /
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