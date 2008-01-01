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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 15:24 Вторник, 9 июля

  В 15 часов в Москве переменная облачность без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 21,1..23,3 градуса; Северном 21,0..23,6 градуса, Северо-восточном 20,4..21,8 градуса, Восточном 21,0..21,9 градуса, Юго-восточном 21,3..22,3 градуса, Южном 20,3..23,3 градуса, Юго-западном 20,6..21,9 градуса, Западном 19,5..21,8 градуса, Северо-западном 21,3..23,0 градуса.

В Зеленограде без осадков, температура воздуха 19,3..21,6 градуса, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 19,9..22,0 градуса. / meteonovosti.ru /
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