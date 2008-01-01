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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 06:33 Среда, 10 июля



Предстоящим днём обширный циклон, определяющий характер погоды в Московии уже который день, постепенно будет перемещаться из Костромской области к северо-востоку, поворачиваясь к нашему региону уже западной и северо-западной частью. Так что, без осадков опять не обойтись.



По сведениям Метеобюро Москвы и области днём 10 июля ожидается переменная облачность. Во второй половине дня пройдут кратковременные дожди, местами сопровождающиеся грозами. Максимальная температура воздуха в Москве составит 19..21, по области 17..22 градуса. Ветер западного направления 5-10 м/с.



Несмотря на то, что температура еще сохраняется ниже характерных для июля показателей, по ощущениям будет тепло, влажность по-прежнему высокая в утренние часы, кислород в приземном слое атмосферы будет в норме.



Для большинства как метеозависимых, а также не реагирующих на колебания погодных условий, такие внешние факторы не являются нагрузочными и не вызывают негативных реакций.



У метеочувствительных, особенно с различными сосудистыми заболеваниями и вегетативными расстройствами сохраняется вероятность развития погодообусловленных недомоганий, что связано колебаниями атмосферного давления, а также плохо переносят прохладную и влажную погоду лица с патологией суставов, обструктивными болезнями легких.



Но стоит винить во всем погоду, прежде всего, необходимо поддерживать организм, выполнять рекомендации врачей и лечить основное заболевание, при котором понижается толерантность даже к незначительным перепадам метеопараметров. Лето для повышения защитных сил организма является самым благоприятным, необходимо больше бывать на воздухе, заниматься спортом, для этого лучше выбирать не нагрузочные виды, полезны дыхательные упражнения, совершать терренкуры и принимать воздушные ванны.



Геомагнитный фон 10 июля прогнозируется неустойчивым. / meteonovosti.ru /



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