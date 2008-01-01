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Информация о геомагнитном фоне
ИА "Метеоновости" / 10:42 Среда, 10 июля
По данным ИЗМИРАН, солнечная активность 30 июня - 9 июля была низкой. Магнитное поле Земли менялось от спокойного до слабовозмущенного.
Ожидается, что 10 - 19 июля солнечная активность будет низкой, а геомагнитная обстановка, в основном, от спокойной до слабовозмущенной. Небольшие возмущения ожидаются 10-11 июля. / meteonovosti.ru /
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