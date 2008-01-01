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На Чукотке рекордное тепло



ИА "Метеоновости" / 11:37 Среда, 10 июля



Аномально высокая температура воздуха держится на Чукотке уже почти месяц. В условиях антициклона воздух на полуострове очень хорошо прогревается. До 27 градусов и выше. Аномалия температуры составляет 6-8 градусов, а на арктическом побережье и 12 градусов! В очередной раз были перекрыты многолетние температурные максимумы. На острове Врангеля 9 июля воздух прогрелся до 16,4 градуса. До этого рекордным считалось значение 14,6 градуса, зафиксированное в 1935 году. Рекордсменом стал и Анадырь с показателем 24,9 градуса. Предыдущий рекорд, 23,1 градуса, остался в 1979 году. А в Эгвекиноте было теплее, чем в Саратове: 29,6 градуса! Ранее такой жары здесь не было, это значение выше не только рекордного, установленного в 1986 году (24,8 градуса), но и претендует на то, чтобы стать рекордным для всего месяца!



Жаркая погода сохранится на полуострове еще некоторое время, 11 июля осадков не ожидается, днем воздух прогреется до 20..25 градусов, местами 27..32, на побережье 10..15 градусов. Новые рекорды не заставят себя ждать. / meteonovosti.ru /



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