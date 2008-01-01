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О погоде на зарубежных курортах



ИА "Метеоновости" / 12:20 Среда, 10 июля



Лето в разгаре, продолжается пора отпусков. Многие спешат в теплые страны, к морю. Ведь в средней полосе ЕТР погода совсем не летняя. Лишь для тех, кто не любит жару - вполне комфортная. Но если хочется съездить в дальние страны, а греться на солнышке совсем не хочется, можно отправиться в Скандинавию. 11 июля здесь возможны кратковременные дожди и довольно прохладно: В Финляндии 13..18, в Норвегии 15..20, в Швеции 17..22 градуса. Кратковременные дожди пройдут в Соединенном Королевстве, днем здесь 18..23 градуса.



Для любителей пляжного отдыха возможностей больше. Например, Франция. Здесь даже ночью 15..20 градусов, а днем 27..32 градуса, да и вода в Средиземном море комфортной температуры. И даже кратковременные дожди не омрачат отдых. В Испании, как и в Португалии, осадков не ожидается и 27..32 градуса, в континентальных районах Испании жарко, до 34..39. В Италии 28..33 и также без осадков. В странах бывшей Югославии без осадков, но и не жарко, 21..26. Лучшая погода для купания в Греции. Местами кратковременные дожди, ночью 23..28 градусов, днем 27..32. В Турции дождливо, на севере вполне комфортно, 23..28 градусов, а на юге и востоке уже жарко, 31..36. Температура воды в Черном море 25..26 градусов, как и в Эгейском море. 27..28 градусов - такая температура воды у берегов Италии. И лишь на пляжах Португалии пока не каждый рискнет зайти в воду, температура воды 20..22 градуса, а в Атлантике лишь 18..19 градусов. / meteonovosti.ru /



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