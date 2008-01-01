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Атлантический циклон хозяйничает на северо-западе ЕТР



ИА "Метеоновости" / 12:44 Среда, 10 июля



Североатлантический циклон, центр которого за сутки преодолел расстояние от Балтийского моря до Вологодской области, не остановился на достигнутом и на северо-западные территории обрушилась новая порция осадков. Сильные дожди прошли 9 и в ночь на 10 июля в Архангельской, Вологодской и Ленинградской областях, количество выпавших осадков достигло 21 мм. Во Псковской области осадков было меньше, до 16 мм.



11 июля центр циклона окажется уже на севере Ненецкого округа, в районе Малоземельской тундры. В Северо-Западном районе местами пройдут кратковременные дожди, преобладающая температура воздуха в ночные часы 7..12 градусов, местами до +2, днем 13..18. / meteonovosti.ru /



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