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Сильные дожди на севере Сибири



ИА "Метеоновости" / 13:00 Среда, 10 июля



На севере Сибири синоптическая ситуация неспокойная. С одной стороны, фон атмосферного давления высокий, но порой этого мало. Особенно, если вблизи есть циклонические вихри. Один из них хозяйничает в средней полосе ЕТР и только направляется к Ямалу, другой расположился довольно далеко на юге, а третий, с центром на востоке Таймыра, внес в погоду основной вклад. Холодный фронт, пересекавший регион 9 июля, вылил над Туруханским районом до 36 мм небесной влаги - чуть больше половины месячной нормы.



11 июля атмосферное давление в регионе начнет падать, приблизится циклон с ЕТР. На севере осадков не ожидается, а в южных районах местами пройдут дожди, ветер в порывах усилится до 14 м/с. Температура воздуха ночью 3..8 градусов, на юге до +13, днем воздух прогреется до 17..22 градусов. / meteonovosti.ru /



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