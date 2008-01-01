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Новости погоды

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Центральный округ опять заливает

ИА "Метеоновости" / 13:13 Среда, 10 июля

  Циклонический вихрь, продвигающийся по северным регионам, оказывает сильное влияние на погоду в средней полосе ЕТР. Здесь идут дожди, местами сильные и с грозами. Количество выпавших за неделю осадков уже превысило месячную норму. И осадки продолжатся! 9 и в ночь на 10 июля копилка осадков существенно пополнилась. Во Владимирской области выпало до 18 мм небесной влаги, в Костромской 27 мм, до 41 мм в Ивановской области. Самые сильные дожди, до 47 мм за неполные сутки, обрушились на Ярославскую область.

11 июля на улучшение погодных условий рассчитывать не приходится. Регион окажется в тыловой части циклона, уходящего на северо-восток. Ожидается пасмурная погода, пройдут дожди, местами с грозами. Преобладающая температура воздуха 17..22 градуса. 12 июля дожди ослабеют, но заметно похолодает, до 13..18 градусов. / meteonovosti.ru /
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