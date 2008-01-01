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Новости погоды

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В Краснодарском крае ливни и грозы

ИА "Метеоновости" / 14:04 Среда, 10 июля

  Краснодарский край в минувший день, 9 июля, оказался в барической ложбине, на пути следования атмосферного фронта. В зоне фронта прошли сильные грозовые дожди, количество выпавших осадков достигло 61 мм. Дождь начался во второй половине дня и продолжался ночью 10 июля. Частично были подтоплены дороги и участки, расположенные в низинах. Но существенного ущерба ливень не нанес.

11 июля на улучшение погоды рассчитывать не приходится. Вновь регион будут пересекать атмосферные фронты. Пройдут дожди различной интенсивности, местами сильные, возможны грозы и град, ветер в порывах усилится до 20-23 м/с. Температура воздуха 23..28 градусов, местами по югу до 32. / meteonovosti.ru /
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