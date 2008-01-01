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Рекордное количество осадков выпало в Санкт-Петербурге



ИА "Метеоновости" / 14:18 Среда, 10 июля



Обширный циклон, занявший северо-запад ЕТР, проявил себя очень сильными дождями и порывистым ветром. 9 июня сильные дожди прошли в Ленинградской области, вызвав подтопление многих участков дорог. В том числе и в самом Санкт-Петербурге. На данный момент последствия стихии ликвидированы. А количество выпавших в городе осадков стало рекордным. На город вылилось до 26 мм небесной влаги. Ранее рекордным считалось значение 25 мм, установленное в 1966 году. Но рекордные осадки выпали не только в Санкт-Петербурге. Копилку рекордсменов пополнил Нижний Новгород, где выпало 27 мм (против 24 мм в 2004 году). Также рекордные дожди прошли в Тамбове. Количество осадков достигло 28 мм. Тогда как в 2011 году выпало "всего" 22 мм.



В ближайшие дни в Северо-Западном районе ожидается похолодание, ночью 7..12 градусов, местами до +2, днем термометры покажут 13..18 градусов. Местами пройдут кратковременные дожди. / meteonovosti.ru /



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