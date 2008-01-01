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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 15:25 Среда, 10 июля



В 15 часов в Москве облачная погода с прояснениями, без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 18,9..20,1 градуса; Северном 18,8..20,8 градуса, Северо-восточном 18,1..20,4 градуса, Восточном 18,5..19,3 градуса, Юго-восточном 18,5..20,2 градуса, Южном 17,5..19,7 градуса, Юго-западном 17,6..19,1 градуса, Западном 17,7..19,7 градуса, Северо-западном 18,9..19,4 градуса.



В Зеленограде дождь, температура воздуха 14,4..15,2 градуса, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 17,3..18,8 градуса, местами порывы ветра до 12м/с. / meteonovosti.ru /



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