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О погоде вечером в Москве и области



ИА "Метеоновости" / 15:30 Среда, 10 июля



Погоду в Москве и области будет определять холодный атмосферный фронт циклона с центром над Вологдой. При облачности с прояснениями местами соберется кратковременный дождь, возможна гроза. Температура воздуха в Москве 15..17 градуса, по области 13..18 градусов. Ветер западной четверти, местами порывы 12-15м/с. / meteonovosti.ru /



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