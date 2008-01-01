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Новости погоды
О погоде вечером в Москве и области
ИА "Метеоновости" / 15:30 Среда, 10 июля
Погоду в Москве и области будет определять холодный атмосферный фронт циклона с центром над Вологдой. При облачности с прояснениями местами соберется кратковременный дождь, возможна гроза. Температура воздуха в Москве 15..17 градуса, по области 13..18 градусов. Ветер западной четверти, местами порывы 12-15м/с. / meteonovosti.ru /
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