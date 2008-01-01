

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Холодный воздух хлынет в Карелию



ИА "Метеоновости" / 09:34 Четверг, 11 июля



Североатлантический циклон, центр которого перемещался с юга Скандинавии на Балтийское море, а далее на северо-восток, не без помощи южного циклона, который тоже отправился на северо-восток, уже и проявить себя не только на севере, но и в средней полосе. С атмосферными фронтами были связаны сильные дожди в северных, центральных областях и в районах Поволжья. Теперь "совместный" циклон направляется в сторону Малоземельской Тундры. В тыловой части этого вихря окажется Карелия, куда с северными потоками начнет поступать холодный воздух. Температура в Карелии резко понизится. Ночью 11 июля термометры показывали 5..7 градусов. Днем воздух прогреется до 8..13 градусов. Холод задержится в регионе до конца недели. 12 июля пройдут кратковременные дожди, ночью станет еще холоднее, +4..+9, местами до нуля градусов, а днем +9..+14. 13 июля температура начнет постепенно повышаться. Ночью +3..+8, днем 9..14 градусов, на юге местами до +17, но говорить о потеплении пока не приходится.



Можно посочувствовать тем, кто любит проводить отпуск на озерах и реках Карелии. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



