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Новости погоды

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Вологодская область перевыполнила норму по осадкам

ИА "Метеоновости" / 10:51 Четверг, 11 июля

  С первых дней июля погоду в Вологодской области определяют фронты высотного циклона. И дожди различной интенсивности наблюдаются практически каждый день.

В Вологде сильные ливни отмечались 4 июля, когда выпало за сутки 38 мм и 10 июля- 28мм. 4 июля до суточного рекорда осадков не хватило менее 1 мм небесной влаги. А 10 июля, новый суточный рекорд состоялся: за сутки выпало 28 мм, при прежнем рекорде 25,3 мм в 1946 году.

В городе Вологодской области Тольме, за день 10 июля выпало 39 мм дождя, что превышает треть месячной нормы.

В итоге за первую декаду на область уже вылилась почти месячная норма осадков, а в Вологде норма по дождям уже перевыполнена на 10%. / meteonovosti.ru /
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