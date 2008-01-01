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Новости погоды
Осадки в Москве и области выпали неравномерно
ИА "Метеоновости" / 11:16 Четверг, 11 июля
Холодный атмосферный фронт с волнами, который 10 июля медленно надвигался с севера на столичный регион, поддержал установку на выполнение июльской нормы по осадкам.
Прохождение холодного фронта во второй половине дня в среду на севере Московской области сопровождалось слабыми грозами и усилением ветра в порывах до 12-15 м/с. Но небесная влага, как часто и бывает в летние месяцы, распределилась по территории крайне неравномерно.
На севере Подмосковья за прошедшие 24 часа выпало от 10 до 28 мм осадков. На востоке области фронт проявил себя менее заметно и там количество осадков колебалось от 1 до 4 мм. До юга области фронт дошел "истощенным" и пролился совсем небольшими дождями.
В Москве, на ВДНХ, за последние 24 часа выпало около 3 мм осадков. А в Измайлово только за минувшую ночь вылилось до 10 мм небесной влаги. На метеостанции МГУ 10 июля днем дождя практически не было, а в ночь на 11 июля участок фронта на юго-западе Москвы активизировался и пролил чуть более 13 мм осадков.
В четверг фронт остается в пределах Подмосковья, и дожди разной интенсивности сохранятся. / meteonovosti.ru /
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