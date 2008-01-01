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Красноярский край заливают дожди



ИА "Метеоновости" / 11:20 Четверг, 11 июля



Сильный ветер, дождь и град размером с куриное яйцо накрыли Красноярский край в среду вечером. Были повреждены линии электропередач, падали деревья и башенные краны. Травмы получили два жителя Лесосибирска.



По прогнозу, 10 июля, в центральных и южных районах края ожидалось сильное ухудшение погоды. Об этом предупреждают спасатели и синоптики Среднесибирского УГМС.



Сообщалось, что дожди будут сильными, а местами - очень сильными, ожидаются ливни с грозами, град, местами крупный град. Во время гроз обещали шквалистый ветер 15-20 м/с, местами до 25 м/с.



В Красноярском крае за день 10 июля и в ночь на 11 июля выпало местами больше половины от месячного количества осадков (до 42 мм), прогремели грозы и ветер усиливался до 23 м/с.



До конца суток в Красноярском крае сохранится непогода: дожди, сильные и очень сильные, грозы, град и ветер до 15-20 м/с. Причем дожди такие интенсивные могут быть также в Хакасии и Тыве. 12 июля с северным циклоном сильный дождь ожидается на Таймыре, а 13 июля в Туруханском муниципальном районе Красноярского края. / meteonovosti.ru /



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