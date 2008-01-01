Новости погоды
Штормовая погода на севере Греции
ИА "Метеоновости" / 11:54 Четверг, 11 июля
В ночь с 10 на 11 июля Центральную Македонию накрыл шторм, унесший жизнь нескольких человек. В районе прошли ливневые дожди, сопровождаемые порывами ураганного ветра. Порывы достигали 24 м/с. Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на местные СМИ.
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Наибольшему удару стихии подвергся полуостров Халкидики, где за одну ночь погибли шесть туристов. По предварительным данным, среди них двое россиян, отец и сын, которых придавило упавшим деревом. Эту информацию проверяет Генконсульство России в Греции.
Согласно онлайн-карте погоды сайта weather.com сейчас ураган ушел в море и перемещается на юг Греции, в Фессалию, Спорадские острова, на Эвбею. Однако часть его может дойти и до Афин. В ближайшие сутки в городе ожидается 50 %-ная вероятность выпадения дождя с порывами ветра до 20 м/с, при котором могут ломаться ветки деревьев. / meteonovosti.ru /