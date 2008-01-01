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Новости погоды

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Да будет солнце в Москве в выходные!

ИА "Метеоновости" / 12:15 Четверг, 11 июля

  Июль слывет самым теплым и солнечным месяцем. Но пока погода в Москве не радует обилием солнца и тепла. И лишь к выходным солнце будет чаще радовать жителей столицы.

В тыловой части циклона, который ушел на Коми, в Москве и области похолодало, средняя суточная температура воздуха составляет 15-16 градусов, что больше подходит середине июня или второй половине августа. Северный ветер сохранится в столице в пятницу и субботу. Поэтому особого тепла пока ждать не приходится. Но циклоны далеко на севере, поэтому в регионе облаков станет меньше, а солнца больше!

В пятницу в столице с прояснениями, местами пройдет кратковременный дождь, днем он будет небольшим. Ночь прохладная, температура в городе 10..12 градусов, по области от 9 до 14 градусов. Днем температура повысится до 16..18 градусов в Москве и до 14..19 градусов по области. Температура будет соответствовать концу августа.

В субботу примерно такая же погода, но атмосферное давление начнет медленно повышаться. В Москве ночью будет прохладно, 8..10 градусов, днем за счет солнца температура повысится до 17..19 градусов. В Подмосковье ночная температура местами будет понижаться до 7 градусов, что замедлит рост и созревание теплолюбивых культур. Днем по региону 15..20. Фон температуры окажется ниже нормы на 3-4 градуса.

В воскресенье атмосферное давление продолжит расти, облачность уменьшится, тепле на 1-2 градуса станет и ночь, и день. И 14 июля зонты скорее всего не пригодятся!

В начале следующей недели потоки в средней тропосфере меняются на южные. И с середины июля москвичи, соскучившиеся по летней погоде, смогут порадоваться солнцу и погреться! / meteonovosti.ru /
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