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Итоги первой декады июля в Москве



ИА "Метеоновости" / 12:59 Четверг, 11 июля



Первая декада июля в столице выдалась прохладной. Средняя температура на градус с небольшим (на 1,3) была ниже положенной нормы. Но начинался месяц с тепла. 1 июля ночью по станции ВДНХ было 10,4 градуса, днем почти +26 градусов. В дальнейшем постепенно похолодало. И на протяжении всей декады температура колебалась около двадцатиградусной отметки. Несмотря на, мягко сказать, нежаркую погоду и преобладающее влияние циклонов, осадков на станции ВДНХ выпало немного, сумма осадков составила почти 10 мм, или 12 процентов от месячной нормы. Самыми дождливыми сутками было 6 июля. За ночь и день 6 июля выпало 3,5 мм осадков.



Холоднее, чем на северо-востоке столицы, была в ее юго-западных и северо-западных районах. В районе МГУ средняя температура оказалась ниже нормы на 2,1 градуса, осадков было больше, 12% от нормы или почти 11 мм.



В районе Тимирязевской сельхозакадемии (это север Москвы) температура в первой декаде июля отставала от нормы на 2,2 градуса. Осадков выпало меньше всего, 6,3 мм или 7% от месячной нормы. / meteonovosti.ru /



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