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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 13:07 Четверг, 11 июля



В 12 часов в Москве облачная погода с прояснениями, местами слабый дождь. Температура воздуха в административных округах: Центральном 16,5..17,7 градуса; Северном 16,6..17,6 градуса, Северо-восточном 15,6..17,8 градуса, Восточном 15,5..17,2 градуса, Юго-восточном 15,4..17,3 градуса, Южном 15,2..17,7 градуса, Юго-западном 15,3..17,5 градуса, Западном 15,9..17,8 градуса, Северо-западном 17,0..18,0 градуса.



В Зеленограде без осадков, температура воздуха 16,5..17,7 градуса, на территории Новой Москвы местами небольшой дождь, температура воздуха 15,1..17,4 градуса. / meteonovosti.ru /



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