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Жаркая погода на северо-востоке России



ИА "Метеоновости" / 13:16 Четверг, 11 июля



Прохладно в текущем июле в средней полосе Европейской территории, а на Дальнем Востоке жарко. В Якутии, в п. Шелагонцы температура 10 июля повысилась до 31,9 градуса, тогда как абсолютный максимум для этого дня составляет 31,6 градуса и был в 2001 году. В Эгвекиноте на Чукотке тоже жарко, 10 июля было 30,6 градуса, предыдущий максимум дня перекрыт более чем на 5 градусов (252 градуса в 1972 году). В п. Марков, что тоже на Чукотке новый рекорд дня для 10 июля 29,3 градуса, (предыдущий 28.5 в 2012 году). В районе Каменского (Камчатский край) потеплело до 27,7 градуса, предыдущий рекорд 26,7 градуса был в 1983 году.



Тепло на северо-востоке России остается. Так, на севере Камчатского края ожидается днем теплее, чем в Москве, 23..28 градусов, при прояснениях 12 июля до 30 градусов. На территории Якутии воздух днем будет разогреваться до 27..32 градусов. / meteonovosti.ru /



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