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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 15:23 Четверг, 11 июля

  В 15 часов в Москве преобладание облачной погоды, местами слабый дождь. Температура воздуха в административных округах: Центральном 16,4..16,9 градуса; Северном 15,8..17,4 градуса, Северо-восточном 15,7..16,6 градуса, Восточном 14,9..15,7 градуса, Юго-восточном 15,9..16,7 градуса, Южном 16,2..17,3 градуса, Юго-западном 16,4..17,5 градуса, Западном 16,5..17,9 градуса, Северо-западном 16,6..17,5 градуса.

В Зеленограде без осадков, температура воздуха 16,5..16,8 градуса, на территории Новой Москвы местами небольшой дождь, температура воздуха 15,4..17,4 градуса. / meteonovosti.ru /
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