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О погоде вечером в Москве и области



ИА "Метеоновости" / 15:29 Четверг, 11 июля



Погоду в Москве и области будет определять атмосферный фронт циклона, центр которого сместился на восток Архангельской области. При преобладании облачной погоды, местами станет приниматься кратковременный дождь. Температура воздуха в Москве 14..16 градуса, по области 13..16 градусов. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. / meteonovosti.ru /



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