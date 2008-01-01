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Новости погоды

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О погоде вечером в Москве и области

ИА "Метеоновости" / 15:29 Четверг, 11 июля

  Погоду в Москве и области будет определять атмосферный фронт циклона, центр которого сместился на восток Архангельской области. При преобладании облачной погоды, местами станет приниматься кратковременный дождь. Температура воздуха в Москве 14..16 градуса, по области 13..16 градусов. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. / meteonovosti.ru /
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