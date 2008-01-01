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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:19 Пятница, 12 июля

  В последний день рабочей недели в столице и области ожидается прохладная и сырая погода. При облачной погоде с прояснениями местами пройдет небольшой кратковременный дождь. При северном ветре температура в Москве в послеполуденные часы не превысит 16..18, по области 14..19 градусов. Среднесуточная температура воздуха отстает от нормы на 2-3 градуса. Атмосферное давление повысится и в середине дня составит 742 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 60%. Ветер северный 5-10 м/с.

Многие жители Москвы и области уже адаптировались к таким условиям погоды, а для людей с нарушениями механизма термоадаптации, которые плохо переносят жару, а также молодых тренированных людей это вполне благоприятные внешние условия. По-прежнему сохраняется вероятность ухудшения самочувствия, развития метеопатических реакций и погодообусловленных обострений у людей с неустойчивыми сосудистыми реакциями (гипо - и гипертоники, вегетососудистая дистония, нарушения сердечного ритма, с частыми приступами мигрени). Из-за повышенной влажности воздуха могут появиться симптомы обострения при воспалительных заболеваниях опорно-двигательного аппарата, и бронхо-легочных заболеваниях.

Однако не стоит забывать, что погода не есть причина болезни, а только лишь провоцирующий фактор, поэтому необходимо строго следовать рекомендациям врачей, лечить имеющиеся недуги, а повышать устойчивость к погодным капризам помогут закаливающие процедуры, здоровый образ жизни и сами природные факторы. / meteonovosti.ru /
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