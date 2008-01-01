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Новости погоды

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На севере европейской территории повеяло осенью

ИА "Метеоновости" / 09:43 Пятница, 12 июля

  В унисон со средней полосой Европейской территории на ее севере уже повеяло осенью. Так в ночь на 10 июля в ряде пунктов температура понижалась, чуть ли, не заморозков. В Шенкурске (Архангельская область) было 1,1 градуса, в районе Вытегры (Вологодская область) ровно 0 градусов, в Кингисеппе (Ленинградская область) 1,5 градуса.

Ближайшие ночи, пока сохраняется северный поток воздуха, будут такими же холодными. В Ленинградской области местами до +1 под утро. В Карелии, Архангельской и Вологодской областях до +2. И это в середине календарного лета! / meteonovosti.ru /
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