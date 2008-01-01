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На Дальнем Востоке продолжаются дожди



ИА "Метеоновости" / 10:40 Пятница, 12 июля



Несмотря на преобладание повышенного фона атмосферного давления в Дальневосточном округе, циклоны умудряются прорвать этот заслон. В основном они выбирают крайние южные и северные территории, Так, минувшим днем, теряющий силы вихрь продвигался вдоль Амура. По данным пунктов наблюдений с мест, сильные дожди прошли в Бурятии, Забайкальском и Хабаровском краях.



Так, в центральных районах Хабаровского края, в населенном пункте Сенгжема, выпало 47 мм осадков, а в Бурятии порывы ветра достигали 21 м/с. В отдельных районах дожди сопровождались грозами.



Сегодня и в субботу на юге Дальнего Востока сохранится неустойчивая погода с дождями и грозами. Ухудшится погода и в Приморском крае. На активном участке атмосферного фронта над краем сформируется волновой циклон. Уже сегодня и в субботу он станет виновником сильных дождей на востоке и юго-востоке Приморья. / meteonovosti.ru /



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