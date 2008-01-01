Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Пятница
12 июля 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

На юге Сибири - избыток дождей

ИА "Метеоновости" / 11:23 Пятница, 12 июля

  С начала календарного лета на юг Сибири зачастили циклоны. Уже в июне норма по количеству выпавших осадков в этих районах оказалась превышена в полтора раза. В небольшой по площади горной Республике Тыва в июне выпало 58 мм и это при том, что здесь самая небольшая июньская норма осадков из всех районов Восточной Сибири. Она составляет 35 мм.

В центральном месяце лета, июле, норма увеличивается до 50 мм, но и такое количество остается минимальным среди сибирских районов. В большинстве дней первой декады июля в Тыве идут дожди. Уже 1-го числа копилка осадков пополнилась сразу на 20 мм. И в итоге за декаду выпало 31 мм, то есть уже 62% от месячной нормы. При этом температура воздуха, несмотря на колебания, в среднем вполне соответствовала сезону.

Дожди сохранялись и в минувшие сутки и даже установили новый суточный рекорд. По данным метеонаблюдений, в столице Республики, Кызыле, 11 июля за ночь выпало 9 мм осадков, что на 0.3 мм больше предыдущего рекорда. Днем дожди прекратились. Но уже в пятницу с утра возобновились.

Сильные дожди прошли не только в столице Республики, но и в других городах, в основном на западе территории, местами выпало до 32 мм.

В субботу крайний юг Восточной Сибири останется под влиянием контрастных атмосферных фронтов. Не только в Тыве, но и в Хакасии пройдут сильные и очень сильные ливни, сопровождаемые грозами, градом и усилением ветра до 15-20 м/с. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+14
Пт.
12 июл.
+16
Сб.
13 июл.
+18
Вс.
14 июл.
+20
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+46
Басра		 -4
Беллинсгаузен

некомфортное место: Сан-Антон
комфортное место: Редландс

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100