

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

На юге Сибири - избыток дождей



ИА "Метеоновости" / 11:23 Пятница, 12 июля



лета на юг Сибири зачастили циклоны. Уже в июне норма по количеству выпавших осадков в этих районах оказалась превышена в полтора раза. В небольшой по площади горной Республике Тыва в июне выпало 58 мм и это при том, что здесь самая небольшая июньская норма осадков из всех районов Восточной Сибири. Она составляет 35 мм.



В центральном месяце лета, июле, норма увеличивается до 50 мм, но и такое количество остается минимальным среди сибирских районов. В большинстве дней первой декады июля в Тыве идут дожди. Уже 1-го числа копилка осадков пополнилась сразу на 20 мм. И в итоге за декаду выпало 31 мм, то есть уже 62% от месячной нормы. При этом температура воздуха, несмотря на колебания, в среднем вполне соответствовала сезону.



Дожди сохранялись и в минувшие сутки и даже установили новый суточный рекорд. По данным метеонаблюдений, в столице Республики, Кызыле, 11 июля за ночь выпало 9 мм осадков, что на 0.3 мм больше предыдущего рекорда. Днем дожди прекратились. Но уже в пятницу с утра возобновились.



Сильные дожди прошли не только в столице Республики, но и в других городах, в основном на западе территории, местами выпало до 32 мм.



В субботу крайний юг Восточной Сибири останется под влиянием контрастных атмосферных фронтов. Не только в Тыве, но и в Хакасии пройдут сильные и очень сильные ливни, сопровождаемые грозами, градом и усилением ветра до 15-20 м/с. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



