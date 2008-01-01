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Новости погоды

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Дожди в Подмосковье идут неравномерно

ИА "Метеоновости" / 12:14 Пятница, 12 июля

  В четверг столичный регион находился под влиянием атмосферных фронтов. Но дожди по территории прошли неравномерно. Где-то лило продолжительное время, а где-то не выпало ни капли.

Так, на опорной метеостанции города, ВДНХ, количество выпавших осадков распределилось равномерно, днем в четверг и в ночь на пятницу - по 2 мм. В пределах Садового кольца днем дожди были незначительные, а вот ночью заливало прилично, местами до 6 мм. Значительно больше осадков ночью, чем днем выпало на юге столицы, в районе МГУ, соответственно 6.3 мм и 0.4 мм. Аналогичная картина наблюдалась и на севере Москвы - в Измайлово: днем дождя не было, а ночью копилка осадков пополнилась на 8.2 мм.

В Московской области сильные дожди прошли на востоке и юго-востоке, по данным метеостанций, местами выпало до 20 мм. В то же время, на юго-западе Подмосковья отмечалась погода преимущественно без осадков. В Наро-Фоминске за сутки накопилось лишь 0.3 мм. / meteonovosti.ru /
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