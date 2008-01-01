Новости погоды
В Арктике температура бьет рекорды
ИА "Метеоновости" / 12:35 Пятница, 12 июля
Центральный месяц лета уже с первых дней установил жаркую погоду в арктических районах Дальнего Востока. Средняя температура первой декады июля на 2-3 градуса оказалась выше нормы, а к концу декады превышение над нормой было 11-13 градусов. Теплую эстафету подхватила и вторая декада месяца.
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За прошедшие сутки именно над арктическими районами Дальневосточного округа сформировался очаг аномально теплой погоды. Среднесуточная температура оказалась на 8-12 градусов выше обычных для этой поры значений. В ряде городов Заполярья были установлены новые суточные рекорды. Городами-рекордсменами стали Певек, где днем максимальная температура составила 27.4 градуса (предыдущий рекорд, 25.0, отмечался в 1974 году), бухта Амбарчик, расположенная у юго-восточного берега Восточно-Сибирского моря, максимальная температура составила 28.2 градуса (предыдущий рекорд, 27.4, отмечался в 1974 году), якутский город Чокурдах, максимальная температура составила 29.5градусов (предыдущий рекорд, 28.4, отмечался в 1958 году) и ряд других населенных пунктов. / meteonovosti.ru /