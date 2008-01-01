Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Пятница
12 июля 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

На юге России сохраняется неустойчивая погода

ИА "Метеоновости" / 13:47 Пятница, 12 июля

  В прошедшие сутки южные районы Европейской России пересекал атмосферный фронт. Он стал виновником сильных ливней с грозами и градом практически на всей территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. По данным, полученных с мест, наибольшее количество осадков пришлось на российские курорты черноморского побережья Краснодарского края. В Анапе и Сочи выпало до 10 мм, в Джубге до 17 мм, но наибольшее количество осадков досталось поселку Горный, где копилка осадков пополнилась на 37 мм.

В ближайшие сутки местами сохранятся кратковременные дожди с грозами. В Ростовской области, Калмыкии и Краснодарском крае - отдельные сильные ливни с градом и шквалистым усилением ветра до 20-23 м/с. Дневная температура 22:27 градусов, а в горнах районах и того меньше, 17...22. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
+15
Сб.
13 июл.
+20
Вс.
14 июл.
+22
Пн.
15 июл.
+21
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+47
Абадан		 -4
Оруро

некомфортное место: Амбато
комфортное место: Редландс

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100