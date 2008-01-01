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На юге России сохраняется неустойчивая погода



ИА "Метеоновости" / 13:47 Пятница, 12 июля



В прошедшие сутки южные районы Европейской России пересекал атмосферный фронт. Он стал виновником сильных ливней с грозами и градом практически на всей территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. По данным, полученных с мест, наибольшее количество осадков пришлось на российские курорты черноморского побережья Краснодарского края. В Анапе и Сочи выпало до 10 мм, в Джубге до 17 мм, но наибольшее количество осадков досталось поселку Горный, где копилка осадков пополнилась на 37 мм.



В ближайшие сутки местами сохранятся кратковременные дожди с грозами. В Ростовской области, Калмыкии и Краснодарском крае - отдельные сильные ливни с градом и шквалистым усилением ветра до 20-23 м/с. Дневная температура 22:27 градусов, а в горнах районах и того меньше, 17...22. / meteonovosti.ru /



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