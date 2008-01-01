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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 07:00 Суббота, 13 июля



Предстоящим днем столичный регион будет находиться в тыловой части циклона. При облачной погоде с прояснениями местами пройдет небольшой дождь. Максимальная температура воздуха в Москве 17..19, по области 15..20 градусов. Ветер северный 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 744 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 60%.



В столичном регионе сохранится прохладная погода. Атмосферное давление продолжает медленно расти, но его фон остается пониженным. Многие уже адаптировались к таким условиям погоды, а для людей с нарушениями механизма термоадаптации, плохо переносящих жару, а также молодых тренированных людей это вполне благоприятные внешние условия. По-прежнему сохраняется вероятность ухудшения самочувствия, развития метеопатических реакций и погодообусловленных обострений у людей с неустойчивыми сосудистыми реакциями (гипо-и гипертоники, вегето-сосудистая дистония, нарушения сердечного ритма, с частыми приступами мигрени). Из-за повышенной влажности воздуха могут появиться симптомы обострения при воспалительных заболеваниях опорно-двигательного аппарата и бронхо-легочных заболеваниях. Однако, не стоит забывать, что погода не есть причина болезни, а только лишь провоцирующий фактор, поэтому необходимо строго следовать рекомендациям врачей, лечить имеющиеся недуги, а повышать устойчивость к погодным капризам помогут закаливающие процедуры, здоровый образ жизни и сами природные факторы. / meteonovosti.ru /



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